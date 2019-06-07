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МАУ будет выполнять часть рейсов в Винницу с использованием автобусов

Такой тип перевозки будет бронироваться и оформляться одним сквозным билетом.

МАУ будет выполнять часть рейсов в Винницу с использованием автобусов
Фото: antikor.com.ua

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует привлечь к выполнению части транзитных маршрутов в/из Винницы через Киев (м/а "Борисполь"). Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина".

Такой тип перевозки будет бронироваться и оформляться одним сквозным билетом.  "Отдельно купить билет только на автобус нельзя. Это единый билет - автобус/самолет", - подчеркивают в авиакомпании

Рейсы будут осуществляться ежедневно между аэропортами "Борисполь" (привокзальная площадь, зона прилета) с отправлением в 20:25 и "Винница" (привокзальная площадь) с отправлением в 03:00.

На автобусный маршрут перевозчик будет привлекаться с общего рынка.

В пресс-службе МАУ отметили, что это первый опыт мультимодальных перевозок. Однако, подобная схема уже успешно используется некоторыми европейскими авиакомпаниями.

Напомним, с 4 июня 2019 года МАУ начала выполнение регулярных рейсов из Киева (аэропорт "Борисполь") в Пальма-де-Майорку. Рейсы будут выполняться до 27 сентября текущего года два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Стоимость билета эконом-класса с багажом в одну сторону - от 5,8 тыс. гривен.

Кроме этого, открылся прямой рейс из Херсона в Бургас (Болгария). Перелеты будут выполняться еженедельно: из Херсона - по вторникам и пятницам в 22:20, из Бургаса – по средам и субботам в 00:40. Цены на билет в одну сторону с багажом стартуют от 1,8 тыс. грн.

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