Взрывоопасный предмет у злоумышленника изъяли в сумке. Начато уголовное производство.

В столичном Днепровском районе на улице Марганецкой в рамках операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские заметили подозрительного мужчину, а во время проверки документов и содержимого сумки, они обнаружили предмет, похожий по гранату РГД-5 с запалом.

В результате правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Обнаруженный предмет изъяли и направили на экспертизу.

Человек с вероятной гранатой оказался уроженцем Черкасской области, 1977 года рождения. Раньше мужчину уже судили за грабеж и хранение наркотиков.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, в мае в Киеве полиция задержала 21-летнего парня с двумя гранатами на станции метро "Вокзальная".

В вестибюле станции метро правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Пригласив его в комнату полиции для осмотра, в его сумке нашли две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Парня задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.