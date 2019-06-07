Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
​Как прошли брюссельские смотрины Зеленского
​Как прошли брюссельские смотрины Зеленского
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных
В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​ В Днепровском районе Киева полиция задержала мужчину с гранатой

Взрывоопасный предмет у злоумышленника изъяли в сумке. Начато уголовное производство.

В столичном Днепровском районе на улице Марганецкой в рамках операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские заметили подозрительного мужчину, а во время проверки документов и содержимого сумки, они обнаружили предмет, похожий по гранату РГД-5 с запалом.

В результате правоохранители  вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Обнаруженный предмет изъяли и направили на экспертизу.

Человек с вероятной гранатой оказался уроженцем Черкасской области, 1977 года рождения. Раньше мужчину уже судили за грабеж и хранение наркотиков.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, в мае в Киеве полиция задержала 21-летнего парня с двумя гранатами на станции метро "Вокзальная".

В вестибюле станции метро правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Пригласив его в комнату полиции для осмотра, в его сумке нашли две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Парня задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также