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Из Грузии в Украину вернулись все 10 детей семьи Сусляк

Малышей сопровождал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Из Грузии в Украину вернулись все 10 детей семьи Сусляк
Фото: president.gov.ua

В Украину из Грузии на президентском самолете прилетели все 10 детей семьи Сусляк, которые после ареста их матери Юлии находились в приемных семьях.

Об этом сообщается на сайте президента.

Борт с ними прибыл в ночь на 7 июня. Малышей сопровождал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, дети долгое время находились в переездах на территории Грузии и России и им необходима реабилитация.

"Нужно выяснить, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения. Потому что из России, где они попросили убежища, их попросили уехать", - отметил уполномоченный президента.

Фото: president.gov.ua

Кулеба также сообщил, что одним из основных препятствий для возвращения детей в Украину было подозрение, что их родители намерены их продать. В частности, правоохранителей насторожило то, что семеро из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение года.

"Это надо проверить на территории Украины - каким образом все происходило, на какие средства и так далее. Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни у грузинской, ни у украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы по погребению этого ребенка", - сказал он.

Кулеба также отметил, что в Грузии не ожидали такого быстрого визита делегации Украины.

"Генеральная прокуратура Грузии была удивлена тем, что она неожиданно встала перед фактом, что детей надо вернуть в Украину. Но следует отдать должное - им понадобились всего сутки, чтобы принять решение. Нам сразу дали возможность пообщаться с детьми, и мы начали готовиться к отъезду, устанавливать контакты. Я встречался с офисом омбудсмена с представителями министерства социальной политики и здравоохранения", - добавил он.

Кулеба также отметил, что дети идолжны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными.

"Наша задача объединить их и предоставлять реабилитацию. Потому что дети в тяжелом психическом состоянии, а их физическое состояние надо проверять", - подчеркнул уполномоченный президента.

Вопрос поселения детей будет решаться органами опеки сразу после их возвращения домой. В Хмельницкую область они уезжают сегодня утром.

Напомним, 26 апреля правоохранители Грузии задержали украинку, которая вместе с 10 детьми попала на грузинскую территорию из России. Она направлялась на оккупированную Россией территорию Абхазии.

В ходе расследования полиция установила, что женщина вела себя с детьми агрессивно, содержала их в ненадлежащих условиях. По факту пренебрежения к несовершеннолетним выдан ордер, разрешающий поместить детей в безопасные условия.

Президент Владимир Зеленский поручил Госуправлению делами предоставить самолет для доставки детей в Украину.

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