Полиция Грузии задержала украинку с 10 детьми по подозрению в торговле людьми (обновлено)

В Грузии правоохранители задержали гражданку Украины, которая вместе с 10 детьми попала на грузинскую территорию из России. Женщина задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними, сообщает местное издание "Интерпресс".

37-летняя женщина находилась вместе с детьми в одной из больниц. Дети попали туда с пищевым отравлением, а сотрудники больницы, заподозрив неправду, вызвали полицию.

Следствие установило, что задержанная женщина в 10 малолетними детьми приехала в Грузию 8 апреля и направлялась на оккупированную Россией территорию Абхазии. В течение нескольких дней она с детьми находилась в арендованном жилище.

По документам, все дети женщины - ее родные, у них ее фамилия. Однако четверо детей рождены в 2017 году, что и вызвало подозрение.

В ходе расследования полиция установила, что женщина вела себя с детьми агрессивно, содержала их в ненадлежащих условиях. По факту пренебрежения к несовершеннолетним выдан ордер, разрешающий поместить детей в безопасные условия.

С целью установления биологической связи между детьми и подозреваемой назначена соответствующая экспертиза. Сейчас двое детей остаются под наблюдением в медицинском учреждении, другие восемь - размещены в соответствующих учреждениях Агентства социального обслуживания.

Обновление. Грузинское издание "Грузия Онлайн" со ссылкой на адвоката Зураба Тодуа сообщаени, что задержанная женщина - Юлия Сусляк, "жена известного в Украине бизнесмена Юрия Сусляка". По словам адвоката, женщина не признает себя виновной, так как дети действительно ее родные: по состоянию здоровья Юлия не могла выносить ребенка, поэтому в 2017 году они с супругом подписали договора с суррогатными матерями, которые и родили детей. По словам Тодуа, семья жила в Америке, младший ребенок имеет американское гражданство.