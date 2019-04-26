В Одессе ночью произошел крупный взрыв в отделении банка "Пивденный"

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Суворовском районе Одессы. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания, в котором расположено отделение банка "Пивденный". Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на местную полицию.
В результате взрыва никто не пострадал. О случившемся в полицию сообщил местный житель.
На месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва повреждены внешние и внутренние стороны окна помещения. Изначально эксперты предполагали взрыв самодельного взрывного устройства массой 400 грамм в тротилловом эквиваленте.
Отделение банка работает в обычном режиме. Поврежденное взрывом окно и дыру в стене сначала заклеили рекламным баннером, а сейчас начали ремонтировать. Сотрудники финучреждения взрыв не комментируют.
По данным "Громадського", взрыв произошел в результате выстрела из противотанкового гранатомета.
Предварительно установлено, что выстрел был совершен намеренно. В результате попадания гранаты РПГ-26 повреждены металлические стойки секций и стеклянных панелей, а также лифтовая шахта. Предмет, похожий на корпус ракеты, обнаружен неподалеку и отправлен на экспертизу.
По факту взрыва открыто два уголовных производства: умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним, что офисы банка "Пивденный" кто-то взрывает уже несколько лет.
- 26 апреля 2016 года по зданию банка "Пивденный" в Одессе выстрелили из гранатомета "Муха";
- 30 июля 2016 года произошел взрыв возле отделения банка "Пивденный" в Запорожье;
- 12 сентября 2016 года взрыв произошел в Херсоне;
- 11 мая 2017 года взрыв произошел в Николаеве;
- 5 июня 2018 года в Кропивницком на пороге банка "Пивденный" сработала бомба.
Банк "Пивденный" основан в 1993 году. Первые отделения открыты в Одессе и Ильчевске.
Владельцем банка является одессит Юрий Родин, который напрямую владеет 28,70% акций, а опосредованно - еще 34,81%.