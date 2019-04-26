25 апреля во Львове закончили демонтировать дом, построенный с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Работы по демонтажу семиэтажного дома по улице Лычаковской, 259 продолжались больше месяца и на сегодняшний день завершены. Осталось только убрать строительный мусор.

Фото: city-adm.lviv.ua

Отмечается, что для демонтажа использовали крупногабаритную 26-тонную технику.

Фото: city-adm.lviv.ua

Сначала сносили крышу, затем проводилось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями. Финансирование сноса осуществлялось за счет средств исполнительного производства.

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Этот дом был построен фирмой местного бизнесмена Богдана Копитко ООО "Лидер Монолит" без необходимой разрешительной документации еще четыре года назад.

В конце 2018 года апелляционный суд принял решение о сносе здания. Для этих целей из городского бюджета было выделлено более 3 млн гривен, которые исполнительная служба теперь должна взыскать с застройщика.