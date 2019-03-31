Во Львове на улице Лычаковской начали демонтировать незаконно построенный семиэтажный дом.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Отмечается, что на данный момент со здания уже сняли крышу и сняли оконные рамы.
Этот дом был построен фирмой местного бизнесмена Богдана Копитко ООО "Лидер Монолит" без необходимой разрешительной документации еще четыре года назад.
В конце 2018 года апелляционный суд принял решение о сносе здания. Для этих целей из городского бюджета было выделлено более 3 млн гривен, которые исполнительная служба теперь должна взыскать с застройщика.
Напомним, летом прошлого года Хозсуд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом на Троещине, построенный вместо школы.