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​В Киевской области полиция изъяла 600 кг героина на $50 млн

Задержаны четверо иностранцев.

​В Киевской области полиция изъяла 600 кг героина на $50 млн
​В Киевской области полиция изъяла 600 кг героина
Фото: facebook.com/sergii.knyazev

В Киевской области правоохранители изъяли 600 кг героина на сумму около 50 млн долларов США.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Национальной полиции Украины Сергей Князев."600 килограммов героина на сумму около 50 млн долларов изъяли сегодня в Киевской области. Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем", - написал он.

Князев уточнил, что 100 кг наркотика изъяли еще ночью и 500 кг - несколько часов назад.

"Нашу столицу наркоторговцы использовали как «склад» для дальнейших поставок яда в другие страны", - сказал глава Нацполиции.

Он также сообщил, что правоохранители задержали четырех человек: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции, в ходе которой спецслужбы раскрыли и задержали организованную преступную группировку в количестве до 1 тыс. человек, которая через интернет торговала наркотиками за криптовалюту.

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