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В Борзне мужчина пытался поджечь избирательный участок

Возгорание быстро потушили.

В Борзне мужчина пытался поджечь избирательный участок
Фото: klichko.org

В г. Борзна Черниговской области в 10.50 воскресенья на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь. Об этом сообщает МВД Украины в своем аккаунте в Твиттере. По данным правоохранителей, никто не пострадал.

Возгорание сразу ликвидировали.

"Черниговщина: в 10:50 в г.Борзна на одном из избирательных участков по адресу: ул.Пантелеймона Кулиша,105 мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", - сказано в сообщении.

С начала голосования это первый серьезный инцидент с начала голосования, до этого наблюдатели "Опоры" сообщали о нескольких десятках технических нарушениях.

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