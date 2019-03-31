Столичная власть недавно шокировала киевлян новостью, что восстановить каштаны на Крещатике невозможно. Их собираются заменить на платаны или другое растение, более устойчивое к выбросам автомобилей и засолению грунтов. Как спасти каштаны — в материале LB.ua.

Фото: vidviday.ua

Красивое декоративное дерево

Сообщение киевских чиновников о том, что каштаны исчезнут с Крещатика, вызвало большой резонанс. Ведь каштаны — это символ города, который изображен на гербе столицы и был воспет ещё в «Киевском вальсе» Платона Майбороды.

Каштаны в столице появились почти три века назад. Так, известный исследователь Киева М.Ф. Берлинский (1776-1848) в одной из своих рукописей отметил, что на киевском Подоле «среди ореховых, абрикосовых и других фруктовых деревьев появилось красивое декоративное дерево – конский каштан, – цветущее бело-розовыми цветками пирамидальной формы». Завезено это дерево в столицу было предположительно из Венгрии.

Интересно, что в старом (верхнем) Киеве каштановых деревьев в то время не было, т.к. в этих местах тогда не было садов. Только в 1839-1849 гг. по проекту архитектора В.И. Беретти был заложен Бибиковский бульвар (Д.Г. Бибиков в то время был генерал-губернатором Киева). Ныне это бульвар Тараса Шевченко. Сначала на бульваре высадили каштаны, однако царю Николаю I развесистые кроны деревьев не понравились, поэтому в течение одной ночи все каштаны были выкорчеваны и заменены пирамидальными тополями.

Выкорчеванные деревья киевляне подобрали и посадили во дворах своих домов. Это привело к распространению каштанов по всему Киеву.

Фото: kyiv.depo.ua Киев, 1956 год. Вид с балкона на улицу Б. Хмельницкого

Главным украшением центральной улицы Крещатик стали как раз аллеи каштанов, зацветающие, как правило, на майские праздники. Киевская власть раз в три-четыре года обеспечивала высадку новых саженцев. В 2012-2013 году это сопровождалось громким скандалом - тогда под руководством главы КГГА Александра Попова были высажены 288 каштанов «Бриоти», которые обошлись бюджету по 430 евро за одно растение.

Позже оказалось, что только два высаженных дерева относились к редкому и дорогостоящему виду мясо-красных каштанов. Остальные были обычными конскими каштанами, которые массово начали усыхать.

С того времени, говорят в КГГА, высадки новых саженцев не было. И сегодня оставшиеся каштаны — фактически на грани вымирания. Большинство из них настолько повреждены, что требуют срочной вырубки.

Фото: Укринформ

Столичные власти обвиняют моль

По инициативе одного из членов Комитета ВРУ по предотвращению и противодействию коррупции Игоря Луценко в парламент вызвали «на ковёр» киевских чиновников и экологов, чтобы разобраться: почему власть, зная об угрозе уничтожения каштанов последние пять лет ничего не сделала для спасения символа столицы.

Фото: Анна Стешенко

Первым слово дали заму председателя КГГА Петру Пантелееву, который признался, что со времён Попова «импортные каштаны не покупались, а собственные гибли».

И только сейчас «была создана рабочая группа, которая ещё не приняла окончательное решение о замене каштанов. Процесс подготовки решения продолжается, и мы готовы расширить состав этой группы, включив в неё экологов и общественные организации... Главное, чтобы мы не выглядели смешно, когда каждый год будем вынуждены высаживать все новые и новые деревья. Ведь спасти каштаны практически невозможно, они гибнут», — оправдывался он.

Фото: Анна Стешенко

Наталья Белоусова — и.о. гендиректора КП “Киевзеленстрой” — показала презентацию коммунального предприятия, которое предлагает заменить каштаны на платаны. Правда, позже в личном общении с LB.ua чиновница добавила, что не против сохранения каштанов. Но «не знает, какая сумма из бюджета понадобится на это, такие подсчеты мы не проводили», — говорит Белоусова. Она также не смогла назвать ежегодный бюджет, выделяемый “Киевзеленстрою” на полив деревьев на Крещатике.

В поддержку киевской власти эколог Андрей Бут добавил, что «проблему сохранения каштанов на Крещатике разрешить будет крайне сложно. Необходимо будет заменить почву, обеспечить уничтожение патогена, который убивает деревья, но все это «скорая помощь», и на самом деле такое сохранение каштанов становится экономически невыгодным для столицы», — констатировал он.

По его словам, моль, съедающая каштаны, откладывает личинки четыре раза в год. Неблагоприятным является и повторное цветение осенью из-за изменений климата.

Фото: Укринформ

Требуется комплекс мер для сохранения каштанов: постоянная химическая обработка, уменьшение вредных выбросов СО2 от машин, создание пешеходных зон и высадка самих деревьев в специальных контейнерах - по европейскому опыту. Но и это не спасёт деревья от гибели. Поэтому нужно искать «золотую середину», возможно, замена каштанов на более устойчивые ко всем экологическим и урбанистическим вызовам растения.

Экологи предупреждали

Слушая все это, общественные активисты и биологи были откровенно удивлены. Так, Владимир Радченко — директор Института эволюционной экологии НАН Украины, не скрывая своего возмущения, напомнил киевским чиновникам, что «мы уже пять лет вас предупреждали о беде, мы в течение пяти лет проводили опыты и еще пять лет назад направили вам доклад на стол КГГА о том, как и каким образом спасти каштаны! Но вы только сегодня зашевелились».

«Киевскую власть ни разу не интересовали наши рекомендации. Деревья нещадно уничтожаются и вырубаются по всему Киеву. И мы не раз обращались в ГПУ, но реакции — ноль», — говорил Радченко, а Пантелеев и Белоусова молча слушали, сидя напротив.

Радченко уверен, что спасти символ города можно.

«Необходимо создать фонд по примеру мирового фонда спасения панды. Например, предложить, чтобы все, кто использует эмблему каштана в коммерченских целях, ежемесячно отчисляли суммы в этот фонд для обеспечения мероприятий по спасению каштанов», — предлагает Радченко.

Фото: Лига Так цвелы каштаны *Бриоти* на Крещатике в 2013

Тем более, что замена каштана на любое другое дерево также будет требовать аналогичного комплекса мер, а значит и материальных затрат. «Ведь количество вредных выбросов на Крещатике зашкаливает в несколько раз. Там гибнуть будет все без должного полива и ухаживания», — предупредил Владимир Радченко.

Что же касается идеи с заменой каштанов на платаны, то он предложил хорошо подумать перед тем, как это делать, потому что платан — очень сильный аллерген.

Перед реконструкцией Крещатика

Александр Соколенко, эксперт Национального экологического центра Украины, согласился, что идея с высадкой платанов странная, ведь они так же будут реагировать на неблагоприятные условия. «На мой взгляд, спасти ситуацию может высадка гибрида каштана, плоды которого употребляют в пищу. Эти деревья растут у нас в Ботсаду, они, по оценкам экологов, более стойкие к экологическим вызовам».

По словам Соколенко, никакие климатические изменения не портят жизнь каштанам так, как «бездумная политика застройки столицы, это наш тренд развития города, который отстаёт как минимум на 50 лет от европейского опыта. Это привело к такому потоку автомобилей на центральной улице, когда выбросы в 5-7 раз превышают норму. Поэтому без ограничения автомобильного потока на центральной улице будет гибнуть все живое. Любые саженцы в таких экстремальных условиях просто не могут выжить, они сохнут за два года, а из бюджета вновь и вновь выделяют средства на покупку новых деревьев. Это удобная для власти «бюджетная карусель» в условиях, когда они даже не поливают эти же деревья», — говорит Соколенко.

Как оказалось, киевская власть планирует начать реконструкцию Крещатика уже осенью текущего года. Так, Денис Суховой из Департамента транспорта КГГА сообщил, что на следующей неделе будет подписан договор с «Киевавтодором» на проектирование капитального ремонта Крещатика.

Фото: Лига

Экологи сразу же поинтересовались у чиновника: так будут ли введены необходимые для спасения каштанов ограничения для автотранспорта в рамках капремонта? К сожалению, ответ был отрицательным.

«Капремонт не предполагает изменения границ улицы и транспортных дорог. И что касается транспортной модели, то департамент архитектуры ещё ее не подготовил», — сообщил Суховой.

Елена Терещенко из общественной организации «Киевское вече» назвала такую позицию власти безответственной, поскольку основная причина гибели деревьев — загазованность — так и не будет решена.

Фото: Анна Стешенко

В итоге продолжительной дискуссии нардеп Игорь Луценко предложил сторонам все-таки расширить рабочую группу по спасению каштанов, включив в неё экологов. Пантелеев с этой идеей согласился. Возможно, это всё же сможет как-то повлиять на судьбу киевских каштанов.