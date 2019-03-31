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Под Киевом полиция задержала молдаванина со 100 кг героина в машине

Стоимость наркотика оценивают в 8 млн долларов.

В Украине задержали иностранца, перевозившего около 100 кг героина
Фото: Вячеслав Аброськин
В Украине задержали иностранца, перевозившего около 100 кг героина

Национальная полиция Украины задержала гражданина Молдовы, перевозившего около 100 кг героина, общей стоимостью около 8 млн долларов. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня ночью работники Департамента противодействия наркопреступности самостоятельно на территории Киева и Киевской области провели специальные мероприятия, в ходе которых был задержан гражданин Молдовы с двумя паспортами. Во время обыска его автомобиля в специально сделанных тайниках были изъяты пакеты с порошком белого цвета. Согласно проведенному экспресс-анализу - это героин, общим весом 100 кг", - написал он.

Фото: Вячеслав Аброськин

Аброськин отметил, что таким образом Нацполиция Украины нанесла убытки международным наркопреступникам более чем на 8 млн долларов. Так же он полагодарил работников Департамента противодействия наркопреступности, управления уголовного анализа Нацполиции за достаточно сложную проведенную работу, которая позволила изъять такое количество из незаконного оборота героина.

Фото: Вячеслав Аброськин

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