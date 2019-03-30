Во Львовской области глава избирательной комиссии ошибочно испортила 180 бюллетеней

Во Львовской области председатель одного из участковых избирательных комиссий ошибочно испортила 180 бюллетеней для голосования, поставив штамп "ВЫБЫЛ" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты, поскольку считала, что он снялся с выборов. Об этом в субботу, 30 марта, сообщили в Нацполиции области.
“28 марта председатель участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из избирательной гонки и проштамповала 180 избирательных бюллетеней соответствующим штампом”, - говорится в сообщении.
Обнаружив ошибку, 29 марта, женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или ведомостей Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.
Ранее ЦИК запретил ставить в бюллетенях штамп "выбыл".
Как сообщалось, в избирательный бюллетень на выборы Президента 31 марта включены 39 кандидатов.
Официально результаты голосования должны быть установлены до 10 апреля включительно. Если никто из кандидатов не наберет больше 50%, то на 21 апреля должен быть назначен второй тур выборов.