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Замглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службы

Чиновник получил 15 тысяч гривен.

Замглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службы
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

В Хмельницкой области на взятке задержали заместителя Новоушицкого районного военного комиссара. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, чиновник получил 15 тысяч гривен за предоставление отсрочки и не призыв на срочную военную службу.

В настоящее время заместитель руководителя военкомата задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Следователи ГБР решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях особого периода (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее на взятке попался сотрудник Национального института стратегических исследований.

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