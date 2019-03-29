По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В пгт Ворзель Киевской области около 20:00 29 марта возник пожар в здании частного предприятия, которое производит армейское обмундирование.

Пресс-центр ГосЧС сообщает, что площадь пожара составляет 1 тыс. 500 м кв.

К тушению привлечены 35 человек личного состава и 7 единиц техники ГосЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситцациям и водитель автоцистерны.