В Николаеве у собаки, искусавшей 5 человек, подтвердили бешенство

В Николаеве пять человек пострадали от укусов бездомной собаки. Животное удалось отловить, анализ показал, что собака была больна бешенством. Об этом сообщает местное издание "Новости Николаева".

Информацию подтвердил директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский.

"К сожалению, собака была бешеная. Сейчас у меня на руках заключение. На данный момент я нахожусь в городской ветеринарной клинике и мы будем решать, что делать дальше. Нам удалось установить, что это собака минимум укусила восемь человек. Помимо этого её видели на территории «Николаевводоканала», офтальмологической больнице и онкобольнице, где она вступала в драку с местными собаками, которые также были покусаны", - сказал Голобродский.

Директор предприятия сообщил, что покусанные животные установлены и отловлены, предприятие пытается установить других собак, которые могли иметь контакт с бешеным животным.

Трое пострадавших от укусов получили прививки и находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.

Бездомных животных, укушенных бешеной собакой, усыпят.