Пропуска на пересечение линии разграничения будут бессрочными

Начиная с 28 марта, все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выдаваться гражданам по предварительным заявлениям, станут бессрочными.

Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

"СБУ заявила, что все пропуска на пересечение линии разграничения, которые будут выданы по заявлениям представленными гражданами, начиная с 28 марта, будут бессрочными", - написал он в Facebook.

По словам Клименко, владельцам действующих пропусков, а также тем, кто подал заявки на них до 28 марта необходимо их продлить, после чего они тоже будут действовать бессрочно.

Напомним, в настоящее время в Луганской области действуют два пункта пропуска через линию разграничения - "Станица Луганская" и "Золотое", который возобновил работу 24 марта. В Донецкой области их четыре – "Гнутово", "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое".