AFTERILOVAISK. Лекс. Продолжение

Лекс, какой основной мотив пойти воевать именно сейчас?
Желание вернуться возникло сразу после плена. Думал только несколько месяцев отдохнуть, но потом гражданская жизнь затянула, здоровье восстанавливал. Осталось чувство незавершенности. Не так я закончил службу, как надо. Нужно уйти «по-нормальному».
То есть, получить сатисфакцию?
Нет, это не про «уничтожить больше». По-нормальному закончить то, что начал.
Что ты вкладываешь в фразу «закончить то, что начал»?
Минимум год отслужить на контракте, может, остаться дольше. Батальон «Донбасс-Украина» на передовой, и там есть «свои» ребята еще из первого батальона.
Какие изменения за последний год подтолкнули тебя к такому решению?
Особо ничего не изменилось. Просто каждому человеку, который прошел войну, требуется реабилитация. В Америке (а они в этой теме разбираются) человек после войны три-четыре года проходит реабилитацию, только тогда он становится «нормальным» человеком. Сразу после возвращения я считал, что со мной все нормально. Многие друзья говорили, что у меня с головой какие-то проблемы, резкость, обостренное чувство справедливости. Теперь на вещи смотрю по-другому и понимаю, что это и был посттравматический синдром. Сейчас реабилитация уже закончилась, в голове как-то все устаканилось, можно опять идти [воевать].
Ты не думаешь, что твое решения – это проявление ПТСР?
Скорее с точностью до наоборот. После возвращения с плена, 2015-16 годы, было такое время, что всем нужно было держатся кучи. Мне нужны были люди рядом, которые прошли все то, что и я прошел, которые меня понимают. С другими разговаривать не мог. Сейчас прошло время и голова холодная.
В 2014 году почти все шли по своей воле, с желанием защитить страну. Сейчас у тебя нет ощущения, что армия – это просто работа за зарплату?
У меня те же взгляды, что и в 2014-м: защищать Украину. Тогда решение было спонтанным и резким. Сейчас — взвешенное. По поводу денег – я не думаю, что здесь, на гражданке, можно заработать меньше денег, чем в армии. Зарплаты не сильно отличаются, плюс риск, условия жизни на передовой. У тех, кто на первой линии, зарплата что-то больше 20 тысяч для рядового солдата. Конечно, это притягивает, если человек из небольшого городка, где нет работы, или если он ничего не умеет делать.
Как твой врач реагирует на это? У тебя же со здоровьем до сих пор проблемы?
Все нормально.
Все нормально?
Да, все нормально.
Семья как отнеслась к твоему решению?
Жена, конечно, против. Но она знает меня: если уже решил, то бесполезно отговаривать, тратить силы и нервы. Лучше поддержать. История по спирали, в 2014-м было все так же. Она пришла, а у меня уже сумка собрана. Сейчас я заранее готовил ее морально, сначала в шутку, потом уже серьезнее. Так легче воспринимается.
В 2014 году армия и люди в ней были другие?
В 46-м батальоне (ЗСУ «Донбасс-Украина») все добровольцы. Ведь все контрактники — это же добровольцы. А на передовой не контрактников нет. Я понимаю, что война совсем другая и обеспечение намного лучше. Тогда мы шли с одними автоматами на танки. Сегодня армия на порядок лучше вооружена и обеспечена. Чтобы поменять систему ЗСУ, нужно лет 10-15. Но 2014-й год и 2019-й — нельзя сравнивать. Разница кардинальная.
Связано ли твое решение пойти воевать с выборами Президента, ситуацией в стране и рисками?
Очень может быть.
10-15 лет назад, когда я всем говорил, что будет война с Россией, люди крутили пальцем у виска. Только те, кто читал историю, ппонимают, что мы никакие ни братья, ни друзья. Россия — это империя, она берет свое.
У меня есть чувство, что в такой неопределенной ситуации лучше быть при технике, при оружии, в организованном управлении. Когда нет организации, возникает неконтролируемый хаос. Я видел, как 300 человек окружали и брали в плен 25 человек. Время неспокойное, лучше быть организованными.
Риски обострения? Война может разгореться сильнее, все зависит от выборов. А может и нормально закончится. Этих выборов ждем не только мы. Думаю, что в Кремле их ждут еще больше, чем мы.
Ты голосовать будешь?
Да, буду. Как раз 31 числа проголосую и вечером еду. Каждый голос важен. Я недавно ехал в общественном транспорте, там стояло два молодых парня, у которых это первые выборы. Они очень громко обсуждали, за кого голосовать. Один из них говорит: "Я не знаю, мне нужно почитать программы кандидатов, сравнить, подумать". А второй ему говорит: "Та оно тебе надо?!" Он отвечает: "Да, надо. Если каждый в стране будет так подходить, то все будет хорошо. От меня зависит жизнь моей страны!"
Это говорит о том, что молодежь меняется, и страна тоже.
Тебе страшно возвращаться на передовую?
Конечно, а кому не страшно? Если говорят, что не страшно, то просто врут. Есть страх неопределенности. Когда ходишь по крыше, подойти к краю ведь страшно? Но все равно преодолеваешь себя,и делаешь это. Я иду служить, и я готов к этому.