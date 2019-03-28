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В Одессе восьмилетний мальчик умер во время удаления аденоидов

По факту смерти ребенка открытое уголовное производство.

В Одессе восьмилетний мальчик умер во время удаления аденоидов
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Восьмилетний ребенок умер во время операции по удалению аденоидов в одной из больниц Одессы.

В пресс-службе Подольского отдела полиции в Одесской области сообщили, что мальчик умер в хирургическом отделении, не выходя из-под наркоза. Его тело уже отправили в Одесское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований, опросили медицинский персонал и родственников мальчика. В рамках производства назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти ребенка.

Начальник Подольского отделения полиции Николай Песчанский выразил соболезнования семье умершего. Также он попросил не делать преждевременных выводов относительно виновников этой трагедии.

Как сообщалось, в июле 2017 в Мариуполе двухлетний ребенок умер в кресле стоматолога.

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