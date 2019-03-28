Два корабля НАТО зайдут в порт Одессы

Два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) 1 апреля зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Об этом сообщает пресс-служба посольства Канады в Украине.

Согласно сообщению, фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток.

"Во время пребывания в Одессе командиры кораблей проведут встречи с военными Вооруженных сил Украины, в том числе ВМС Украины и представителями местной власти, а также будут принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 23 марта в одесском порту ошвартовался французский тральщик M653 Capricorne. Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморской страны в Одессу в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.