В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко

Девушка пропала неподалеку от дома в августе 2018 года.

В Знаменском районе Кировоградской области нашли фрагменты одежды пропавшей 17-летней Дианы Хриненко и человеческий скелет. Об этом сообщило региональное управление полиции, пишет УНН.

"В Знаменском районе был обнаружен скелет человека и фрагменты одежды, было проведено опознание. Родственники пропавшей несовершеннолетней узнали вещи", - сказали в полиции.

Точное происхождение останков установит экспертиза.

Напомним, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 17-летняя Диана Хриненко. Девушка ушла на празднование Дня Независимости и не вернулась. Полиция установила двух мужчин, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы.