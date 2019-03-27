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На шахте "Покровская" в Донецкой области произошел пожар

Эвакуировали 29 человек.

На шахте "Покровская" в Донецкой области произошел пожар
Архивное фото
Фото: donbass.ua

В среду утром в Донецкой области на территории шахты "Покровская" (ЗАО Шахтоуправление "Покровское") в вентиляционном штреке возник пожар.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"27 марта около 4:50 в районе с. Удачное Покровского района на территории шахты "Покровская" ЗАО Шахтоуправление "Покровское" в вентиляционном штреке №11 на горизонте 815 м на участке №5 возник пожар. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На участке находилось 29 человек, которые были выведены на поверхность.

Сейчас на аварийном участке работы приостановлены, а шахта работает в штатном режиме. К тушению привлечены четыре отделения ГВГСО Минэнергоугля.

Напомним, в апреле прошлого года на шахте "Покровская" произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали семеро горняков.

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