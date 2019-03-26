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В Сумах патрульная получила условный срок за применение силы к пьяному мужчине

На видео, выложенном в сеть, видно, что мужчина не сопротивлялся.

В Сумах патрульная получила условный срок за применение силы к пьяному мужчине
Фото: sumy.gp.gov.ua

Заречный районный суд в Сумах приговорил к трем годам лишения свободы условно патрульную за применение насилия к несопротивлявшемуся мужчине.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Сумской области.

Отмечается, что 26 марта суд признал виновной сотрудницу полиции по ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов, сопровождаемое насилием).

Женщина осуждена к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года и с лишением права занимать определенные должности на три года. Также ее лишили звания "лейтенант полиции".

Напомним, весной прошлого года полицейские Сум получили сообщение о том, что на скамейке лежит пьяный мужчина. Прибывшая на место патрульная применила к нему физическую силу - она наносила удары по правой голени, а потом наступала ногой на ступню потерпевшего.

Видео происшествия выложили в Интернет очевидцы. Сообщалось, что после инцидента полицейские были уволены.

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