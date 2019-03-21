Задержанный заявил, что "Сайга" не его и он вообще не понимает, что происходит.

В Ивано-Франковске патрульные полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ходил по городу с оружием в руках, угрожая выстрелить.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Фейсбуке.

"20 марта около 23:00 на улице Галицкой прохожие стали очевидцами того, как неизвестный мужчина угрожал осуществить выстрелы. Заявитель сообщил об этом в полицию. И добавил, что в руках мужчина держит автомат. Экипажи патрульной полиции начали обследовать дворы. На патрульных вышел человек с предметом, похожим на автомат. Его предупредили о возможности применения огнестрельного оружия, после чего тот положил оружие на землю", - говорится в сообщении.

Задержанный 38-летний житель села Криховцы имел явные признаки алкогольного опьянения. Рядом на земле лежала Сайга-410К - самозарядное ружье, разработанное на базе автомата Калашникова. Разрешения на оружие у мужчины не было.

Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

"Сначала он признался, что намеревался с кем-то поквитаться с помощью ружья, и затем изменил объяснения. Мол, "Сайга" не его и он вообще не понимает, что происходит. Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Проводится проверка", - сообщили в полиции.

Напомним, в январе в Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружие.