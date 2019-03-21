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Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Трое военнослужащих получили ранения.

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"20 марта российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 74 мины. Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, потратив пять управляемых ракет, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения" - говорится в утренней сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Лебединское; из снайперского оружия - в районе города Марьинка" – отметили в штабе ООС.

Также под обстрелами оказались населенные пункты Новолуганское, Айдар, Екатериновка, Троицкое, Песчаное, Станица Луганская, хутор Вильный.

С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.

Напомним, ранее беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал более 25 танков на Луганском направлении.

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