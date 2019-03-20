Суд арестовал девушку и трех подростков, подозреваемых в убийстве контрактника в Чугуеве

Чугуевский городской суд Харьковской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога 22-летней девушке и трем подросткам, подозреваемым в убийстве военнослужащего по контракту 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

Об этом говорится в постановлениях, которое зачитала в заседаниях судья Светлана Оболенская.

19 марта вечером Чугуевский городской суд Харьковской области избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве военного 18-летнего Дениса Собченко.

20 марта суд избрал аналогичную меру пресечения 22-летней Екатерине Борисенко, которую подозревают в организации убийства, а также 16-летнему Максиму Коломийцу и 15-летнему Даниилу Ярошу.

Пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что по предварительным данным следствия, организатором убийства стала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего.

Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих ребят, с которыми также ранее была знакома.

"По данным, которые сейчас проверяются следственным путем, мотивом убийства стала жажда наживы", - сказано в сообщении.

Якобы девушка узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она уговорила знакомых побить солдата.

Жертву заманили в лесополосу и сначала избили, а потом девушка отдала приказ добить парня, и исполнители нанесли жертве многочисленные ранения ножами. Расправу совершали двое подростков (16 и 18 лет). 15-летний парень снимал фото и видео преступления.

После убийства потерпевшего ограбили: забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи.

Как сообщалось, полиция начала расследовать смерть военнослужащего, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружили 16 марта около 16:10 вблизи местного кладбища в поселке Калугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области. Во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, синяки в области грудной клетки.

Полицейские установили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области.