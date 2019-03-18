Трое подростков зарезали военного по заказу девушки, которую он якобы изнасиловал

Сотрудники Чугуевского отдела полиции раскрыли убийство военнослужащего-контрактника, тело которого обнаружили накануне со следами насильственной смерти.

Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

16 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что примерно в 1 км от территории воинской части в городе Чугуев в лесополосе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 26-летний военнослужащий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные ребята 22-летняя жительница Харькова.

"В течение дня 13 марта компании находилась в городе Чугуеве. Около 23:00 на территории автовокзала они встретили мужчину, вместе с которым зашли в подъезд девятиэтажки распивать спиртные напитки. Во время употребления алкоголя девушка рассказала ребятам, что 26-летний мужчина якобы ее изнасиловал. Также она сообщила, что у него есть банковская карта, на которой много денег, и предложила ребятам за вознаграждение убить мужчину", - говорится в сообщении.

Затем парни разработали план убийства. Они предложили военнослужащему пойти с ними в лес, где жестоко его убили.

"Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как тот потерял сознание, юноши забрали его одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления. Когда ребята вернулись к девушке, то сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в результате столкновения военных грузовиков в Херсонской области погиб контрактник.