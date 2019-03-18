Полиция Львова задержала мужчину, сообщившего о минировании вокзала

Полицейские задержали злоумышленника, который в воскресенье предоставил ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Около 17.00 на оперативную линию "102" позвонил неизвестный и сообщил, что главный железнодорожный вокзал Львова заминирован. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог, патрульные полицейские и работники других служб.

Были эвакуированы около 550 пассажиров и работников железнодорожного вокзала. Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Полицейские установили личность мужчины, который сделал звонок: им оказался 20-летний житель одного из сел Пустомытовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы