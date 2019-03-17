В Одессе столкнулись пять автомобилей

В Киевском районе Одессы в воскресенье, 17 марта, встолкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошел на ул. Академика Вильямса.
Столкнулись "ВАЗ-2101", "Москвич", "Газель", Nissan Micra и Dodge.
"Водитель «Жигулей» хотел заехать на парковку через двойную сплошную. В него врезался серый «Додж», который выбросило на парковку, где стояли другие машины", - рассказали изданию очевидцы.
В ДТП травмы получил водитель автомобиля "ВАЗ". Мужчину доставили в больницу.
На месте работали правоохранители. Причины аварии будут установлены следствием.
Напомним, ранее сотрудница харьковской полиции устроила ДТП со смертельным исходом.