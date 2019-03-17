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В Одессе столкнулись пять автомобилей

Пострадал один водитель.

В Одессе столкнулись пять автомобилей
Фото: dumskaya.net

В Киевском районе Одессы в воскресенье, 17 марта, встолкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел на ул. Академика Вильямса.

Столкнулись "ВАЗ-2101", "Москвич", "Газель", Nissan Micra и Dodge.

"Водитель «Жигулей» хотел заехать на парковку через двойную сплошную. В него врезался серый «Додж», который выбросило на парковку, где стояли другие машины", - рассказали изданию очевидцы.

В ДТП травмы получил водитель автомобиля "ВАЗ". Мужчину доставили в больницу.

На месте работали правоохранители. Причины аварии будут установлены следствием.

Фото: dumskaya.net

Напомним, ранее сотрудница харьковской полиции устроила ДТП со смертельным исходом.

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