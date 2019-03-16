На Донбассе впервые с начала весеннего перемирия из-за обстрела погиб военный

Потери зафиксированы на позициях ВСУ в районе Золотого.

В субботу, 16 марта, на окраине Золотого в Луганской области в результате обстрела погиб военный. Еще один солдат получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Минометные обстрелы произошли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного хутора Вольный.

Это первая гибель военного в результате обстрелов с начала весеннего перемирия.

Напомним, что 13 марта в зоне ООС из-за взрыва гранаты в блиндаже погибли двое военных 17-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр.

Новый режим тишины на Донбассе ("весеннее перемирие") начался в полночь 8 марта.