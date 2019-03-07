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Контактная группа договорилась о "режиме тишины" на Донбассе с полуночи

Конечный срок для "перемирия к 8 марта" не назначали.

Контактная группа договорилась о "режиме тишины" на Донбассе с полуночи
Фото: qha.com.ua

На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы стороны договорились о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 8 марта. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

"Самое главное: все-таки мы сегодня договорились и все стороны согласились, что из нуля часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было слишком больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны России и прежде всего руководства РФ, Путина или его представителей, к сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне", - сказал Марчук.

Он добавил, что режим тишины планируется ввести бессрочно. "Мы хотели, чтобы режим тишины был на долгое время, мы не определяли период", - добавил он.

Отметим, последний раз в зоне боевых действий на Донбассе был введен режим тишины с 29 декабря 2018 года, несмотря на это боевики ежедневно продолжали обстреливать позиции ВСУ.

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