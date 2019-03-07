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На Донбассе ранены трое украинских военных

Сегодня в течение дня боевики совершили шесть обстрелов.

На Донбассе ранены трое украинских военных
Фото: Макс Левин

В зоне боевых действий на Донбассе получили ранения трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

С начала суток боевики совершили шесть обстрелов, в том числе два - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневому воздействию подверглись позиции украинской армии у населенных пунктов Пески, Крымское, Новолуганское и хутор Вольный

На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Напомним, накануне боевики совершили 9 обстрелов, украинские военные потерь не понесли.

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