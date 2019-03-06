В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит направлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, "исходя из реальных потребностей".

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет ничего другого. Это не значит, что эта практика прервана. Там просто происходит оценка потребностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему в этом году не было поставок российской гумпомощи в ОРДЛО.

Песков подчеркнул, что в зависимости от того, какая помощь требуется, принимаются соответствующие решения о ее поставке.

"Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах", - заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, 84-й по счету так называемый "гуманитарный конвой" был отправлен 20 декабря 2018 года общим весом груза 310 тонн. В МЧС РФ утверждали, что там были детские продуктовые наборы, медикаменты и новогодние подарки.

83-й российский "гумконвой" прибыл на Донбасс в конце ноября прошлого года. Российская сторона заявляла, что в нем находилось более 400 тонн детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов. В октябрьском "гумконвое" ОБСЕ обнаружила военные машины.

Россия не позволяет наблюдательной миссии проверять поставляемую в ОРДЛО "гумпомощь" или следить за ее разгрузкой. Под видом "гумконвоев" РФ ввозит товары для боевиков.