Около 500 боевиков ИГИЛ сдались силам международной коалиции в Сирии

Иракского солдат держит флаг ИГИЛ в освобожденном районе города Таль-Афар, к западу от Мосула, северный Ирак, 26 августа 2017.

Около 500 боевиков террористической организации "Исламское государство" сдались представителям оппозиционного альянса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Боевики были среди волны людей, покинувших Багуз у сирийско-иранской границы, который ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции.

Как заявил в своем Twitter представитель оппозиционного альянса Мустафа Бали, всего из города, который называют последним анклавом ИГ в Сирии, 6 марта эвакуировали 3,5 тыс. человек.

Напомним, 14 января Трамп официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии. 15 февраля президент США пообещал объявить о победе над ИГИЛ в течение суток.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, в результате погибли более 400 тысяч человек. Россия, вмешавшись в этот конфликт, предоставляет поддержку президенту Сирии Башару Асаду, легитимность которого не признает ряд западных и арабских стран.

В 2014 году исламисты провозгласили "халифат" на территориях Сирии и Ирака. Впоследствии за достаточно короткий промежуток времени исламистам удалось захватить значительные территории на северо-востоке Сирии и на северо-западе Ирака.