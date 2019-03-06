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Около 500 боевиков ИГИЛ сдались силам международной коалиции в Сирии

Вблизи Иранской границы продолжается штурм города Багуз - последнего из захваченных боевиками.

Около 500 боевиков ИГИЛ сдались силам международной коалиции в Сирии
Иракского солдат держит флаг ИГИЛ в освобожденном районе города Таль-Афар, к западу от Мосула, северный Ирак, 26 августа 2017.
Фото: EPA/UPG

Около 500 боевиков террористической организации "Исламское государство" сдались представителям оппозиционного альянса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Боевики были среди волны людей, покинувших Багуз у сирийско-иранской границы, который ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции.

Как заявил в своем Twitter представитель оппозиционного альянса Мустафа Бали, всего из города, который называют последним анклавом ИГ в Сирии, 6 марта эвакуировали 3,5 тыс. человек.

Напомним, 14 января Трамп официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии. 15 февраля президент США пообещал объявить о победе над ИГИЛ в течение суток.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, в результате погибли более 400 тысяч человек. Россия, вмешавшись в этот конфликт, предоставляет поддержку президенту Сирии Башару Асаду, легитимность которого не признает ряд западных и арабских стран.

В 2014 году исламисты провозгласили "халифат" на территориях Сирии и Ирака. Впоследствии за достаточно короткий промежуток времени исламистам удалось захватить значительные территории на северо-востоке Сирии и на северо-западе Ирака.

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