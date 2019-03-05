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В деле Скрипалей установлен четвертый подозреваемый, - СМИ

"Это тоже сотрудник ГРУ, и он весьма активно перемещался по Европе".

В деле Скрипалей установлен четвертый подозреваемый, - СМИ
В деле Скрипалей установлен четвертый подозреваемый
Фото: EPA/UPG

В деле об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери появился  четвертый подозреваемый.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналист-расследователь, главный редактор издания "The Insider" Роман Доброхотов рассказал, что он и другие расследователи занимаются идентификацией четвертого подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика и его дочери.

Личность подозреваемого журналист не раскрыл, но рассказал, что он тоже был сотрудником Главного разведывательного управления РФ.

"Мы предполагаем, что есть четвертый человек, - об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемая четвертая кандидатура. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ, и он весьма активно перемещался по Европе", - отметил Доброхотов.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, два "ГРУшника", прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля. Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов.

Россия отрицает любую причастность к обоим случаям. Президент РФ Владимир Путин называл Петрова и Боширова "частными лицами, не имеющими отношения к разведке". После его заявления оба они побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы. Скрипаля же Путин назвал предателем и подонком.

9 октября The Insider и Bellingcat сообщили, что настоящее имя "Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. Он является военным врачом и полковником ГРУ России. Расследователи также узнали, что Боширов на самом деле - полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига.

В феврале 2019 года Bellingcat назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей - предполагаемого сотрудника ГРУ России "Сергея Федотова" - Денис Сергеев.

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