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Израиль не впустил с начала года уже 643 украинца, - Госпогранслужба

Украина за первые два месяца этого года не впустила в страну 162 израильтянина.

Израиль не впустил с начала года уже 643 украинца, - Госпогранслужба
Фото: Мастер тура

С начала 2019 года Израиль не впустил в страну и вернул обратно в Украину уже 643 украинца (по состоянию на 4 марта).

Об этом говорится в статье «Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем».

«Согласно статистике Госпогранслужбы Украины, в 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев, а с начала 2019 года – уже 643 украинца (по состоянию на 4 марта)», - говорится в материале.

Украина же за первые два месяца этого года не впустила в страну 162 израильтянина.

Как ранее объснили в Госпоргранслужбе, из Израиля увеличился поток недобросовестных туристов, у которых при себе либо недостаточное количество денег, либо они не могут объяснить цель и маршрут своего визита. Что в условиях усиленных мер пропуска иностранцев в Украину после недавнего военного положения вызывает подозрения у украинских служб.

Министерство иностранных дел Украины заявило в четверг 28 февраля, что не исключает возможности отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников продолжат систематически нарушаться на границе.

О ситуации в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве читайте в материале

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