Ватикан откроет доступ к архивам времен Второй мировой войны

Папа Римский Франциск и объявил о решении открыть доступ к материалам Ватиканского секретного архива, касающихся времен Второй мировой войны и понтификата Пия XII.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Еврейские общины добивались открытия архивов десятки лет. Некоторые их представители обвиняют папу Пия XII в том, что он не осудил Холокост.

"Обычно Ватикан доступ к архивам открывают через 70 лет после окончания понтификата, однако в случае с папой Пием XII, который возглавлял Католическую церковь с 1939 по 1958 гг. и на протяжении большей части Второй мировой войны, папа Франциск решил открыть архивы на восемь лет раньше, не дожидаясь 2028 года", - пишет издание.

Отмечается, что исследователи получат доступ ко всем материалам с 2 марта 2020 года.

Пия XII критикуют за то, что он закрывал глаза на ужасы Холокоста. Критики считают, что он не приложил достаточно усилий, чтобы помочь евреям и прекратить их преследование. Ватикан, со своей стороны, защищает понтифика, настаивая, что он "делал все возможное путем тайной дипломатии". Папа Франциск разделяет эту позицию. Он считает, что критика в адрес Пия "несколько предвзята и преувеличена", и выражает уверенность, что «серьезное и объективное историческое исследование позволит дать оценку в правильном свете».

Глава еврейской общины Рима Рут Дурегелло назвала решение папы Франциска "позитивной новостью" и выразила надежду, что исследователям удастся "пролить полный свет на роль папы Пия XII во время Второй мировой войны", хотя для этого и придется подождать еще год. "Лучше поздно, чем никогда", - отметила она.

Директор мемориала Яд ва-Шем в Иерусалиме доктор Яэль Нидам-Орвието отметила, что открытие доступа к архивам станет важным событием.

Напомним, в феврале прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель признала ответственность Германии за Холокост.