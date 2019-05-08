В Украине отмечают День памяти и примирения

Эта памятная дата была установлена Верховной Радой в 2015 году.

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти более 80 млн жертв Второй мировой войны.

Эта памятная дата была установлена Верховной Радой в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Символом Дня памяти и примирения является красный мак. Советская символика в Украине запрещена.

Президент Петр Порошенко почтил память погибших.

"Сегодня Украина вместе с другими демократическими государствами и народами чтит память всех погибших в годы Второй мировой войны, всех, кто выдержал нечеловеческую ношу войны. Неугасимая человеческая память о колоссальных жертвах Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городов и десятках тысяч сожженных сел в который раз предостерегает мир от опасности повторения этой ужасной катастрофы. Помним. Побеждаем", - написал президент в своем микроблоге Twitter.

Сьогодні Україна разом з іншими демократичними державами та народами вшановує пам’ять усіх загиблих у роки Другої світової війни, усіх, хто витримав нелюдську ношу війни. pic.twitter.com/XhMuTucHDw — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 мая 2019 г.

Как известно, 7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая. В этот же день, 8 мая 1945, по требованию Кремля в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один документ - "Акт о безоговорочной капитуляции Германии". По своей сути он подтвердил Акт, подписанный днем ранее.

Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года. В резолюции ООН предлагается странам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать этот день, или оба дня - 8 и 9 мая, как Дни памяти всех жертв Второй мировой войны.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план мероприятий ко Дню памяти и примирения 8 мая, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая и 75-й годовщине изгнания нацистов из Украины 28 октября.

Так, 8, 9 мая и 28 октября в Киеве и других городах пройдут мемориальные, торжественные, культурные, научно-просветительские, военно-патриотические и других мероприятия с участием властей, дипломатического корпуса, духовенства и общественных организаций и мероприятия на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

8 мая в Киеве запланирована мемориально-художественная акция "Первая минута мира", а 9 мая - праздничный концерт "Помним! Побеждаем!" с участием военных оркестров и личного состава вооруженных сил на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".