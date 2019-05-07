В СИЗО Луцка умер 44-летний осужденный

Следователи Луцкого отделения полиции начали расследовать смерть 44-летнего осужденного, уроженца Хмельницкой области, в cледственном изоляторе.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Волынской области.

"Сегодня ночью в дежурную часть Луцкого отдела полиции поступило сообщение о том, что в следственном изоляторе умер 44-летний осужденный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о смерти осужденного поступило на линию службы "102" полиции около четырех часов ночи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Тело осужденного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее подозреваемый в нападении на одесского активиста Олега Михайлика Лаша Герасин ранил себя в СИЗО.