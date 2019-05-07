“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Савик Шустер вернулся в Украину
Савик Шустер вернулся в Украину
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В СИЗО Луцка умер 44-летний осужденный

Полиция проводит расследование.

В СИЗО Луцка умер 44-летний осужденный
Фото: Сергей Нужненко

Следователи Луцкого отделения полиции начали расследовать смерть 44-летнего осужденного, уроженца Хмельницкой области, в cледственном изоляторе.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Волынской области.

"Сегодня ночью в дежурную часть Луцкого отдела полиции поступило сообщение о том, что в следственном изоляторе умер 44-летний осужденный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о смерти осужденного поступило на линию службы "102" полиции около четырех часов ночи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Тело осужденного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее подозреваемый в нападении на одесского активиста Олега Михайлика Лаша Герасин ранил себя в СИЗО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также