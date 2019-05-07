С начала суток на Донбассе погиб военный, еще двое ранены

С начала суток российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе, в результате один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 120 мм вблизи города Авдеевка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Водяное; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из стрелкового оружия - у села Богдановка.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции боевики обстреляли 7 раз: 4 раза из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Новозвановка; из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи города Попасная; из снайперского оружия - около населенного пункта Пивденное; из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Напомним, 6 мая президент Петр Порошенко назначил Александра Сырского командующим операции Объединенных сил вместо Сергея Наева.