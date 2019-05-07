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На Донбасс прибыло несколько групп российских снайперов, - разведка

По данным украинской разведки, снайперы прибыли для выполнения особых заданий на линии боевого столкновения.

На Донбасс прибыло несколько групп российских снайперов, - разведка
Фото: www.facebook.com/oleksandr.turchynov

Несколько групп российских снайперов прибыли на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"По данным Главного управления Разведки Минобороны, из России прибыли группы снайперов одной из частных военных кампаний", - отметил он.

По данным украинских разведчиков, снайперы прибыли для выполнения особых заданий на линии боевого столкновения.

Напомним, в начале апреля 2019 года на контрольно-пропускном пункте "Марьинка", который расположен на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, был ранен украинский пограничник.

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Источник: "Украинские новости"
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