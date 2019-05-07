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В Киеве на Оболони нашли противотанковую мину времен Второй мировой

В тот же день пиротехники уничтожили ее на полигоне.

В Киеве на Оболони нашли противотанковую мину времен Второй мировой
Фото: DSNSKyiv

6 апреля 2019 года в Киеве у пересечения проспектов Бандеры и Героев Сталинграда пиротехники изъяли и уничтожили противотанковую мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на Facebook Главного управления ГСЧС в Киеве.

Отмечено, что мину ТМ-62 обнаружили случайные люди во время прогулки на ул. Степана Бандеры, 26-а, затем вызвали спасателей. Группа пиротехников изъяла боеприпас и уничтожила его на полигоне.

Также в ГСЧС отметили, что с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 479 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Спасатели предупредили, что при обнаружении взрывоопасных предметов следует быть крайне осторожным, сообщить по телефону 101 или 102 о находке, оградить ее и не подпускать к ней других людей, особенно детей.

Место, где была обнаружена противотанковая мина, находилось в полукилометре от жилого массива Оболонь. Во время Второй Мировой войны на этом месте был заливной луг.

Напомним, в феврале 2019 года сотрудники киевского коммунального предприятия "Плесо" Теремках, на ул. Якубовского во время уборки озера на нашли мину времен Второй мировой войны. Снаряд лежал в воде возле берега.

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