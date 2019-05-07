Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
ГлавнаяБлогиБлог Володимира Бєлого

Освітні індикатори вірогідності суспільних очікувань

Чому такі речі як профанація, симуляція та імітація суспільно-цільової діяльності за кошти платників податків є такими поширеними на сьогочасному етапі української історії?

Все тому, що псевдометоди діяльності достатньо успішно спрацьовують у середовищі профанів.

А з останніми у нас поки не має дефіциту.

Фото: пресс-служба президента

Як не прикро, а більшість наших випускників системи освіти мають низький рівень освіченості, який влада досі прикриває високою кількістю володарів документів про освіту. При цьому їх у нас отримують ті, хто за кордоном ніколи і ні за що не отримав би. Натомість у нас зазвичай воно так, що начебто і вчилися, а слідів у вигляду дієвого знання не лишається, чому відсталість економіки та культури є прямим свідченням.

Чому не робляться дієві кроки з подолання проблеми псевдоосвіти?

Причин багато, але чи не всі вони від терпимості до непорядності у справах на всіх рівнях - від президентського до вулично-дворового, від взаємин між людьми до поведінки на природі.

Чи є підстави домогтися змін на краще?

І так , і ні!

Візьмемо просту річ – проектні задуми по створенню ліцейського сегменту у системі загальної середньої освіти.

Для чого цей сегмент як відокремлена від шкільного загалу учнів 1- 4 та 5 – 9 класів ланка освіти?

У першу чергу для зміни змісту освіти заради переходу від радянського/пострадянського до сучасного, тобто профільно-компетентісного формату як виразника особистісно орієнтованих пріоритетів кожного окремого громадянина. Адже тільки завдяки спеціалізації створюються конкурентноспроможні окремі високоякісні сегменти загально-супільного цілого.

Бо ж у природи (Господа) закладено так, щоб кожен займався «сродною до душі справою» (Григорій Сковорода). На відміну від колишньої радянської парадигми «формування нової особистості – радянська людина як універсальний «солдат». І така модель освіти означає просту річ – кожен ліцеїст (16 – 18 років у 10 – 12 класах) вивчає за програмами поглибленого вивчення цілий комплекс споріднених дисциплін, котрі природно підсилюють одна одну своєю внутрішньою взаємопов’язаністю. За таких умовах практично у всіх старшокласників процес навчання є вагомо успішним, бо кожен займається «своїм» ділом.

І не потрібно випускнику 9-го класу ніяких дорослих «дороговказів до того, що дорослі краще знають чим йому зайнятись».

Щонайперше що йому потрібно – це почати робити власне життя. Поки на рівні профільно-цільової за своїм змістом освіти. Адже саме з такого підготовчого етапу виростає вірогідний успіх у дорослій професійній сфері його майбутнього життя.

Тут державна система і має створити рівні для всіх умови доступу (не плутати з безумовно-безпідставною доступністю бажань) до гуманітарних чи наукоємних з підсистемним розподілом профілів навчання. Наприклад, на мехматпрофіль, природничий, технічний, або спортивний, мистецький, військово спрямуваний чи як окрема гілка технологічно-сервісне професійне навчання.

До речі, за кордоном якось обходяться без оцієї нашої дефініції – «загальна середня освіта», зате гарантовано забезпечують кожному навчання з 1-го по 12/13 рік навчання за кошти держбюджету з врахуванням у змісті освіти як вікових, так і особистісних особливостей своїх підростаючих громадян.

Виділення старшого циклу освіти в окрему ланку є кардинально-принциповою відмінністю від практики поділу закладів на звичайні та спеціалізовані школи, котрі «підсилюють» вивчення одного з предметів і роблять те чи не з першого класу. У цьому ж ряді й ті школи радянської моделі з 1-го класу, що змінили свою назву на «ліцей» чи «гімназія».

Формування профільної структури освіти старшокласників вимагає цілого комплексу нового структурного, змістовного, кадрового та організаційного базису та нового підходу до оцінювання поточних і підсумкових результатів навчальної діяльності, за яких апріорі не має потреби у тім, щоб кожен випускник імітував, що він також здатен розбиратися з логарифмами, похідними та інтегралами як, приміром, випускник математичного профілю.

Втім, зробити такий перехід і можливо (сотня країн світу давно з таким живе), і стартувати навіть не очікуючи нових випускників педагогічних університетів, бо у країні є достатньо кваліфікованих вчителів вищої категорії.

На заваді постає лише наша психологічна нездатність ризикувати, бо пострадянські політики та держслужбовці як вогню бояться братися за новоякісні суспільно-гуманітарні проекти. На відміну від проектування тіньових схем фінансових зисків з держбюджетної суспільної діяльності.

Відтак, поки у нас суспільні очікування щодо «ТАК» змінам чи не відразу отримують окрім прямого спротиву ще й версії гібридної протидії (дивись, наприклад, закон «Про освіту»). При цьому лише меншість спеціалістів є здатною у цій гібридносі розпізнати справжнє «НІ» реальним змінам, зокрема щодо освіти з профільно-орієнтованими пріоритетами учнів старших класів.

Більшість педагогів будуть ратувати за «ліцеї», які б мали право набирати на навчання з 7-го чи, навіть, шостого класу. Казатимуть, що вони всією душею дбають про те, щоб схильні до науки діти не втрачалися для неї у «звичайній» школі, або запевнятимуть, що відтак спасуть дітей від ризику впасти у лінощі у «звичайному» шкільному середовищі і т.д. і т.п. При цьому ви не почуєте жодного аргументу, який би був пов'язаний з самими педагогами – святий альтруїзм і тільки.

Насправді ж має місце прикритий егоїзм – педагогічні колективи просто хочуть працювати виключно з учнями, у яких від природи є схильність до абстрактного типу мислення. Чи не всій нашій системі освіти байдуже до носіїв інших природно-індивідуальних та вікових особливостей дітей та підлітків, у тому числі й старшокласників.

Для розвитку системи у напрямку «ТАК» щодо осучаснення змісту освіти є вкрай потрібною політична воля менеджерів вищого державного рівня, їхня впевненість та настирність у доведені справи до логічного завершення. А з цим у нас досі були лише проблеми і жодного по-справжньому сучасного національного лідерського ядра.

Натомість для виходу на лінію фактичного «НІ» змінам згодиться так звичний для наших посадовців навик до постійних компромісів з «громадськістю», котру зазвичай презентує агресивно-активна «сіра посередність», яка теж «хоче диплом про вищу освіту своїм дітям». Попри несумісність базових цінностей освіти щодо академічної доброчесності з практикою окозамилювання.

Чи ж усвідомить наступна українська владна команда, що саме наші «дипломанти-трієчники» весь час формують нам таке життя, у якому проблем виживання розгрібати – не розгребти. У той час, коли світ розвинених освіт, опираючись на спеціалізацію ще на етапі старшої профільної ланки, має можливість працювати над проблемами розвитку.

Володимир Бєлий Володимир Бєлий , Заступник директора з навчально-виховної роботи Херсонського фізико-технічного ліцею при ХНТУ та ДНУ
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,

Другие записи блога:

Читайте также