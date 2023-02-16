На прикладі лише освіти без ухилу до очевидних прикладів з політичного, військового, економічного та культурного сегментів суспільного життя.

Спробую звернути увагу освітньої спільноти до площини, у якій українці, які прагнуть чи мріють мати успішну Україну, часом мимоволі опиняються у числі прихованих колаборантів чи корисних ідіотів путінської росії.

Фото: Саша Гуліч

Успішність

На сучасному історичному етапі земної цивілізації успішність у будь-чому тримається на тріаді: комунікації – розподіл праці – партнерство.

При цьому базовим елементом її є саме розподіл праці, бо як комунікації, так і партнерство втрачають сенс, якщо не спрямовані до отримання/обміну найбільш якісним та ефективним продуктом у широкому сенсі цього поняття.

При цьому високу якість спроможна системно забезпечувати лише цільова профільна діяльність, бо як деталі, так і «секрети» справи мають вирішальне значення.

Такий тип діяльності, зокрема навчальної, скрізь у світі починають з моменту переходу особи до започаткування її майже дорослого життя, бо до цього вона спершу має рівноцінно зануритися у пізнання всіх базових основ у достатньо простій, щоб були доступними, формі.

Зрозуміло, що реалізація політики формування успішної України суто технологічно вимагає функціонування у країні такої освітньої моделі, у якій старша шкільна ланка стала б, вже власне не шкільною, як те було за радянських часів, до повернення у які й веде війну путінська росія.

Вона для всіх випускників 9-х класів мала б стати етапом їх перерозподілу за різними профільними спрямуваннями.

Саме це системно гарантувало б державі наявність тих «центрів конденсації» профільних кадрів мережі перерозподілу вже дорослої праці, що забезпечували б високий рівень її ефективності. Адже пройшли часи універсальних «майстрів» та академічних «енциклопедистів», бо ж обсяги як знань, так і практичних методик зросли багатократно. .

Протидія

Зачатки реформування змісту, форми і формату мережі освіти старшокласників України вже двічі руйнувалися: перший раз на початку 2000-х, другий – декілька років тому.

Простим чином:

- Спершу був протидійний ряд на кшталт - «Не руйнуймо те, що маємо», «Не треба мавпувати закордонне, бо самі з вусами», «Нікому ми не потрібні, сподіваймося лише на самих себе» тощо…

- Зараз ми перебуваємо у другій фазі протидії хвилі деякого прозріння.

Запущено «паротяг» повернення до старої сутності шкільних закладів методом наділення їх новими назвами, апофеозом чого стали сільські «ліцеї» з випускним класом на 7 – 10 учнів, а міські, що аж на два випускних класи по 30 учнів, стали «науковими» ліцеями.

І як вони (вороги дійсно незалежної від кремля України) те роблять, що ми замість продуктивної роботи над перспективним проектом рівня стратегічної державної концепції про «комунікації – розподіл праці – партнерство» продовжуємо місити «болото» компромісів, щоб лити воду на млин ворожої нам політики кремля?

При чому багато з нас те роблять мимоволі не помічаючи своєї тому колаборації з планами своїх же ворогів.

Все просто: діє прісно відомий ефект заклику про краще, що зазвичай є ворогом гарно працюючого хорошого.

Спільнота віддає свою вітальну енергію на підтримку діяльності (небезкорисної) майстрів красномовності про реформу освіти: на конференціях, які не конференції, квестах, інвентах, тренінгах, сертифікаціях, курсах тощо, що красномовними спрямовані на «розвиток людського потенціалу» методами фронтально-красномовних афектів на аудиторію.

Мовляв тільки так та ще новими програмами навчання на педагогічних факультетах старих за організацією справи закладів вищої освіти, нещодавно перейменованих на університети, ми сформуємо нового (!) вчителя, а вже він …

… бо «все вирішує універсальний «солдат» за закритими дверима класу!»