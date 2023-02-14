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​На Харківщині судитимуть колаборанта

Наразі його тримають під вартою.

​На Харківщині судитимуть колаборанта
Фото: ukrainepravo.com

Колаборант із Харківщини постане перед судом.

Як повідомили в управлінні Служби безпеки України в Харківській області, співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці зловмисника з росіянами.

Як встановило слідство, 61-річний житель Куп’янського району підтримав дії загарбників і прийняв їхню пропозицію роботи в окупаційній адміністрації.

У червні 2022 року колаборант почав виконувати обов'язки "помічника начальника відділу с. Лісна Стінка територіального управління Військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області". 

"Встановлено, що за його вказівкою псевполіцейські прийшли до патріотично налаштованої директорки одного з навчальних закладів. Під час окупації населеного пункту, жінка сховала у себе вдома ноутбуки, печатку, штампи освітнього закладу, щоб уникнути розграбування. Так звані правоохоронці відібрали у директорки майно навчального закладу та привезли в кабінет «посадовця»", - розповіли в СБУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Його тримають під вартою.

Фото: Управління СБ України в Харківській області

Нагадаємо, днями жителеві селища Борова на Харківщині повідомили про підозру в колабораційній діяльності під час окупації - він працював "поліцейським".

Також СБУ затримала у Слов’янську агента Росії, котрий збирав розвіддані для ворога та прагнув вступити до лав окупаційних військ.

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