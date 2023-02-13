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Затримали росіянина, який вдруге намагався перейти український кордон

У січні цього року він переплив Західний Буг з Польщі в Україну.

Затримали росіянина, який вдруге намагався перейти український кордон
Фото: ДПСУ

Громадянин Російської Федерації вдруге намагався потрапити до України, попри заборону в’їзду.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"У січні цього року росіянин на надувному матраці переплив Західний Буг з Польщі в Україну. Тоді його оштрафували та заборонили в’їзд на територію нашої країни на 5 років. Цього разу чоловіка зловили на кордоні з Молдовою. Тепер порушнику загрожує три роки тюрми", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що закарпатські прикордонники затримали раніше судимого мукачівця, який незаконно переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

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