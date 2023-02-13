У січні цього року він переплив Західний Буг з Польщі в Україну.

Громадянин Російської Федерації вдруге намагався потрапити до України, попри заборону в’їзду.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"У січні цього року росіянин на надувному матраці переплив Західний Буг з Польщі в Україну. Тоді його оштрафували та заборонили в’їзд на територію нашої країни на 5 років. Цього разу чоловіка зловили на кордоні з Молдовою. Тепер порушнику загрожує три роки тюрми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що закарпатські прикордонники затримали раніше судимого мукачівця, який незаконно переправляв через кордон чоловіків призовного віку.