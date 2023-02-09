На Закарпатті двоє чоловіків хотіли втекти до Угорщини на надувному матраці

Закарпатські прикордонники затримали раніше судимого мукачівця, який незаконно переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Правопорушника та двох його “клієнтів” затримати поблизу населеного пункту Вилок Берегівського району під час безпосередньої передачі грошової винагороди за оборудку”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік отримав від ухилянтів 1 тис. доларів, а перед цим він вже отримав 7 тис. доларів, як оплату за свої послуги.

За ці гроші двоє чоловіків (жителі Донецької та Харківської областей) мали незаконно потрапити до Угорщини, перетнувши кордон на надувному матраці.

Організатором схеми перетину кордону був мукачівець, який провів за ґратами 18 років.

Нагадаємо, прикордонники затримали у Чернівецькій області два мікроавтобуси з ухилянтами. Вони везли 13 жителів Чернівецької та Київської областей віком від 22 до 52 років. Ухилянти планували в горах пішки незаконно перетнути кордон із Румунією.