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Херсонщина отримала 45 тонн енергетичного обладнання

Це обладнання надали міжнародні партнери.

Херсонщина отримала 45 тонн енергетичного обладнання
На Салтівській електропідстанції відновлюють електропостачання.
Фото: Харківобленерго

Херсонобленерго отримало від Міненергетики 45 тонн енергетичного обладнання. Воно буде використовуватися для ремонту енергетичних об’єктів та відновлення електромереж на територіях Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Серед техніки, яку передали херсонським енергетикам, - трансформатори, генератори, роз'єднувачі, обладнання для ремонту ЛЕП.

Це обладнання надали міжнародні партнери – Польща, Німеччина, Литва та Азербайджан. 

Нагадаємо, в Україні зберігається дефіцит електропотужності. Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури. 

Наразі продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. 

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