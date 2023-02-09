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Внаслідок обстрілів Марганця на Дніпропетровщині було поранено чотирьох осіб, серед них - дитина

Троє ушпиталені в стані середньої тяжкості. 

Внаслідок обстрілів Марганця на Дніпропетровщині було поранено чотирьох осіб, серед них - дитина
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські окупанти обстріляли 9 лютого місто Марганець, що на Дніпропетровщині.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в результаті було поранено чотирьох осіб, серед них - дитина.

Крім того, госпіталізували іще трьох осіб у стані середньої тяжкості.

"На цю годину вже нараховано 18 пошкоджених приватних будинків, 9 господарчих споруд, 4 автівки. Понівечено 3 адмінбудівлі, спортшколу, магазин, кав'ярню та пошту", - повідомив Лисак.

Нагадаємо, за 8 лютого на Херсонщині через російські обстріли загинули три людини, четверо отримали поранення.

9 лютого рашисти обстріляли житловий квартал Херсона, влучили у п'ятиповерхівку.

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