Внаслідок обстрілів Марганця на Дніпропетровщині було поранено чотирьох осіб, серед них - дитина

Російські окупанти обстріляли 9 лютого місто Марганець, що на Дніпропетровщині.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в результаті було поранено чотирьох осіб, серед них - дитина.

Крім того, госпіталізували іще трьох осіб у стані середньої тяжкості.

"На цю годину вже нараховано 18 пошкоджених приватних будинків, 9 господарчих споруд, 4 автівки. Понівечено 3 адмінбудівлі, спортшколу, магазин, кав'ярню та пошту", - повідомив Лисак.

Нагадаємо, за 8 лютого на Херсонщині через російські обстріли загинули три людини, четверо отримали поранення.

9 лютого рашисти обстріляли житловий квартал Херсона, влучили у п'ятиповерхівку.