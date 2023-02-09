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В Україні зберігається дефіцит електропотужності, - “Укренерго”

При цьому споживання електроенергії залишається значним через зниження температури.

В Україні зберігається дефіцит електропотужності, - “Укренерго”
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

В Україні зберігається дефіцит електропотужності. 

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”. 

“Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються більші обсяги електроенергії”, - йдеться в повідомленні.

Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів.  Здійснюється імпорт електроенергії.

Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

Ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей, де сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться. До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

На Одещині тривають ремонтні роботи.  Бригади «Укренерго» та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян.

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