Росіяни скинули ВОГ на Сумську область, вдарили по Краматорську і обстріляли дитячий центр реабілітації в Херсоні

У Чернігівській області за минулу добу було два обстріли із артилерії і один ракетний удар – по Новгород-Сіверському району. Через ракетний удар по будівлі промислового підприємства (Семенівська громада) загинули двоє працівників, ще двоє – травмовані, йдеться у зведенні від ОВА.

Сьогодні зранку на територію Білопільської громади Сумської області з ворожого БпЛА скинули ВОГ. Інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється. Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли територіальних громад області: Краснопільської, Білопільської, Есманьської, Новослобідської, Юнаківської, Середино-Будської. Було зафіксовано 87 "прильотів" та вісім кулеметних черг. Без руйнувань та жертв серед мирних жителів.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новодарівка, Кам'янське, Залізничне, Мала Токмачка, Варварівка, Гуляйполе, Оріхів, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Темирівка, Білогір'я, Новоандріївка, Новомиколаївка, Степове, Лук'янівське. Надійшло 12 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.

У Дніпропетровській знову постраждав Нікополь. Ввечері рашисти гатили по ньому зі ствольної артилерії. Є жертва – загинув 37-річний чоловік. Також повністю зруйнована господарча споруда. Ще близько 10 пошкоджені. 16 приватних будинків та 2 легкових автомобілі також постраждали. Понiвечене приватне підприємство. Крім того, пошкоджено лінії електропостачання та газопровід. Всі відповідні служби наразi усувають наслідки атаки.

У Миколаївській вчора вдень ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Жертв і постраждалих немає.

У Харківській області під обстріли окупантів за добу потрапили не менше 23 населених пунктів. Зокрема, на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Вовчанськ, Варварівка, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Западне. На Куп’янському напрямку били по Куп’янську, Синьківці, Кучерівці, Піщаному, Курилівці, Кислівці, Табаївці і Берестовому. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. У смт Дворічна Куп'янського району протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Від поранень загинули двоє цивільних. За добу через обстріли населених пунктів Чугуївського району поранення зазнали пʼятеро людей, в тому числі 10-річний хлопчик. Майже цілий день під обстрілами перебував Вовчанськ. Близько опівдня внаслідок масованих ударів ворога було зруйновано не менше семи багатоквартирних будинків та троє приватних будинків. У будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та стіни. Внаслідок обстрілу ввечері зруйновано частину житлового будинку. Близько 22:00 також у Вовчанську ворожий снаряд потрапив у будівлю підрозділу ДСНС, внаслідок чого частково пошкоджено дах будівлі та приміщення другого поверху. Особовий склад не постраждав.

У Донецькій області вночі окупанти випустили дві ракети по Краматорську. Влучили у промислову зону. Без жертв. Близько півночі – артилерійський обстріл селища Новоекономічне Гродівської територіальної громади. Влучання сталося по будівлі церкви, одна людина постраждала. Впродовж доби – п’ять обстрілів населених пунктів Курахівської громади (найпотужніший — артилерійський обстріл с. Новоселидівка, який стався ввечері. Крім того, обстріл околиць м.Курахове; околиць с.Трудове, правого берегу Курахівського водосховища). Пошкоджено будівлю дошкільного підрозділу гімназії в с. Новоселидівка, пошкоджено приватний житловий будинок, пряме влучання в Новоселидівський сільський будинок сімейного дозвілля, пошкоджна будівля Курахівскої амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Новоселидівка; зруйновано трансформатор. Протягом доби – обстріли Костянтинівської громади: в с. Іванопілля пошкоджено приватний будинок; вночі – ракетний обстріл м. Костянтинівка, пошкоджені колишні трамайні колії і дорожнє покриття; зранку –артообстріл с.Іванопілля, пошкоджені складські приміщення. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється. Важкі бої по лінії фронту в районі Бахмута, Соледара, Часового Яру, Сіверська, Вугледара. Протягом дня – потужні артилерійські обстріли населених пунктів Мар'їнської громади. Зафіксовані одинадцять авіаударів по м. Мар'їнка. За добу: двоє загиблих, 7 поранених.

У Луганській області на Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив росіян потрапили Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка. Ворог завдав авіаудару неподалік Серебрянського лісництва. У Сєвєродонецьку хворих з лікарні відправляють додому, бо готують приміщення під хірургію для окупантів. Ситуація складна.

Рашисти вкотре обстріляли середмістя Херсона. Через удар ворожої артилерії загинув літній херсонець, якого обстріл застав на вулиці. Також ворог влучив у оселю херсонців. Будинок зазнав серйозних руйнувань. Дивом ніхто не постраждав.На вулиці Ломоносова ворожі снаряди понівечили будинок. Постраждали двоє людей, легка контузія. Крім того, ворог вчетверте завдав удару по дитячому центру реабілітації. Через постійні російські обстріли установа, в якій не так давно навчали та виховували діток з особливими освітніми потребами, стоїть побита російськими снарядами. Загалом за добу загинули три людини, четверо – постраждали. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 93 особи, з них 15 – це діти.

Нагадаємо, вчорашнього ракетного удару по Чернігівській області ворог завдав із авіації. Літаки злітали на території Росії.